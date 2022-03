El darrer capítol és el que la lliga EBA escriu aquest cap de setmana pel que fa a la seva temporada regular, encara que el desenllaç definitiu, almenys per a alguns dels equips que hi competeixen, no arribarà fins més endavant. La representació gironina ha aprovat i ho ha fet amb nota. Bàsquet Girona B, Quart-Germans Cruz i Sol Gironès Bisbal Bàsquet tenen la permanència assegurada. Primer objectiu complert. A més a més, un d’ells s’ha guanyat el dret a somiar. Pujar a LEB Plata no és ni de bon tros fàcil, però el filial del Bàsquet Girona depèn d’ell mateix per alimentar aquesta possibilitat. Aquest cap de setmana, partit clau per fixar si hi ha opcions d’avançar, de passar a la següent fase o si, per contra, cal escriure ara el punt i final tot pensant en el curs vinent.

Sense cap mena de pressió, això sí, hi arribaran els altres dos representants de la demarcació. El Quart ha salvat un curs marcat pels obstacles i la irregularitat. Acostumat a mirar més amunt, aquest any el trajecte ha sigut més mogut. Ara bé, els de Carles Ribot tenen assegurada la permanència. Virtual fa algunes setmanes i matemàtica després. Setens amb un balanç de 10 victòries i 11 derrotes, ja no es mouran d’aquí. Guanyin o perdin a la pista de l’Andratx aquest dissabte, a partir de les set de la tarda. Els balears són penúltims i, per tant, ja han baixat. La situació és similar a la del Bisbal Bàsquet, que ha anat de més a menys, protagonitzant una temporada excel·lent que ha superat els pronòstics inicials. Sense haver pogut concretar cap de les dues incorporacions de nivell per a enfortir el seu joc interior (Amir Warnock va deixar plantat el club al setembre i a Mike Amius els problemes burocràtics li van impedir debutar tot i viure i entrenar a l’Empordà durant una mica més de dos mesos), la plantilla ha rendit a un molt bon nivell i els de Cesc Senpau són cinquens, amb un balanç de 13 victòries i 8 desfetes. Tanquen la lliga regular el dissabte, rebent el Palma, el cuer, a un quart de sis. Depenent del seu resultat i del que facin el Navàs (13-8) i el Vic (13-8), la posició final serà una o altra: quart, cinquè o sisè.

LEB Plata. I per què no?

Molt més s’hi juga el Bàsquet Girona B. En el seu primer any de vida, nascut a partir de l’absorció del CEB Girona el passat estiu, ha aconseguits uns resultats molt positius i té a l’abast mantenir viu el somni de lluitar per l’ascens a LEB Plata, la tercera categoria estatal. El camí, això sí, no serà gens fàcil si l’objectiu és arribar-hi. Pas a pas, el primer que han de fer els de Marc Serra és assegurar el seu accés a la següent eliminatòria i això es decidirà aquest cap de setmana. Ara mateix, el Bàsquet Girona B és segon del grup C3, amb 15 partits guanyats i 6 de perduts. El mateix balanç que presenta el Mataró, tercer classificat. Molt més lluny hi ha el Barça B, primer sense discussió, amb ple de victòries: 21-0. El filial blaugrana ja està classificat per a la següent ronda. Ara, cal definir qui l’acompanyarà d’aquest grup. Poden fer-ho els gironins. Serà així, sí o sí, en cas de guanyar dissabte l’Artés, a casa a partir de les set de la tarda. Un rival que és desè i que, matemàticament, ja ha baixat.

En cas de derrota, s’obre el ventall de possibilitats. Serà una desfeta sense conseqüències negatives si el Mataró, ara mateix tercer, també perd. Els del Maresme visiten la pista del Vic. Mateix dia, mateixa hora. I si el Mataró guanya? Llavors, el Bàsquet Girona B serà tercer. Suficient per accedir a les fases d’ascens? Hi ha tres grups catalans a EBA i d’aquests, es classifiquen per pujar els primers, els segons i els dos millors tercers. Per entrar en aquest últim apartat, en el cas de perdre dissabte i que el Mataró sumi la victòria, caldria tenir en compte un seguit de variables. No pas en el grup C1, perquè perdent no es podria igualar cap dels tres primers. L’ull, posat en el CE. Allà hi ha Esparraguera i Igualada, que haurien de perdre. Hi ha alguna opció més. Esparraguera pot ser tercer, però si perd els 34 punts de diferència (sumant punts a favor i en contra) que té amb els gironins, seran els de Serra els beneficiats. El mateix passa amb l’Igualada si és tercer, però llavors aquests haurien de perdre 26 punts de marge.

Si se’n surt, al Bàsquet Girona B se li obrirà ara un altre camí, també feixuc i una mica embolicat, amb la LEB Plata a l’horitzó. Primer, però pas a pas. El famós partit a partit. De treure endavant el d’aquest dissabte, el premi és ben llaminer.