Com va avançar Diari de Girona, el veterà Manix Mandiola s'ha convertit en el nou entrenador de l'Olot. El basc, de 63 anys, és l'aposta del club per intentar aconseguir l'ascens a la Segona RFEF després de la destitució d'Albert Carbó pels mals resultats. L'Olot va perdre el lideratge arran de la derrota en el derbi contra el Peralada (1-2) i sent segon amb dos partits menys que el Manresa, primer, el més probable és que l'equip s'hagi de preparar pel play-off.