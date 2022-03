El Màlaga no arribar divendres a Montilivi amb l’aigua al coll perquè té un coixí de 7 punts d’avantatge respecte al descens. Tot i això, sí que ho farà força necessitat per evitar que la crisi de resultats s’agreugi i que una derrota a Girona, combinada amb un triomf del filial de la Reial Societat l’endemà, els deixi a tocar de les brases. En aquest sentit, a Màlaga totes les mirades estan posades en l’entrenador, Natxo González, que té un ultimàtum sobre la taula. El tècnic basc tindrà segurament la baixa del mitjapunta càntabre Jairo Samperio, lesionat. A més a més estarà pendent de l’estat del jove Andrés Caro, que va patir una sobrecàrrega muscular en l’últim partit contra l’Osca. per contra, el tècnic recuperarà Víctor Gómez, que ahir va jugar amb Espanya sub21, i probablement Kevin, absent l’última jornada per un procés víric.