S’ha de canviar el xip. Si no, millor deixar-ho estar. Són moments difícils per a l’Spar Girona. Punt i final a Europa i tres quarts del mateix a la Copa. Sempre, amb el Perfumerías Avenida com a botxí. Dues bufetades massa recents. «Són dies durs», admet Laura Antoja, que sap de què va la història. «No és una gran setmana, per dir-ho d’alguna manera», hi afegeix. Seria una solució meditar, relaxar-se i mirar d’oblidar què és el que ha passat. Però no hi ha temps. La competició no s’atura i sense poder lluitar ja per dos títols, n’hi ha un tercer que encara espera guanyador. La Lliga femenina busca campió i l’Uni, malgrat tot, és un dels candidats. Necessita, això sí, fer net. Encadenar bons partits i arribar en bona forma al play-off, on es decidirà tot. Ara bé, el calendari és dels que fan por perquè en poques setmanes s’acumularan un grapat de partits. Els que toquen i els que s’havien ajornat. En aquest darrer capítol hi entra la cita de demà al vespre (20 hores) a Fontajau. El rival és el Campus Promete.

A priori, un partit que hauria de ser assequible. Però l’esport no hi entén d’aquestes coses. Al «desànim» que pateix l’Uni se li suma un altre ingredient. El 68-46 de la primera volta en una de les pitjors actuacions que se li recorden a l’equip d’Alfred Julbe. «Allà vam fer-ho molt malament i les jugadores se’n recorden. No volem que es repeteixi, tot i que ens tornen a enganxar en una setmana difícil. Ara bé, estem més alerta que llavors i sobretot juguem a casa. No hi poden haver excuses». Antoja admet que Campus Promete és un equip «molt complet» i que cal tenir-lo en compte, tot i que no amaga que «la seva posició a la Lliga determina que estem molt per sobre i ho hem de demostrar. No podem deixar que elles estiguin còmodes a la pista».

Serà important el factor mental. «Hem tingut dos dies per lamentar-nos. Ara això continua, hi ha un altre títol per davant». També el físic, perquè la càrrega de partits cada dia que passa és més gran i l’exigència, amb la recent Copa de la Reina, ha sigut majúscula. «Tenim diverses jugadores tocades i alguna que no es troba massa bé. Tot això ens ha passat factura». No ha volgut donar pistes Antoja ni ningú del club. Tocarà esperar per veure qui està disponible i qui no. No és gens clar que Julbe pugui disposar de tota la plantilla perquè Rebekah Gardner o Frida Eldebrink, per exemple, arrosseguen molèsties de la Copa i són dubte.