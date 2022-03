Amb 4-1 en contra i després de 20 minuts, Paula Badosa va optar per retirar-se del partit de quarts de final del Masters 1000 de Miami en què aquest dimecres s’enfrontava a la nord-americana Jessica Pegula. La tennista catalana, que en l’anterior ronda de vuitens de final ja havia superat el partit amb signes de cansament i marejada, va optar per no continuar.

Badosa va decidir rendir-se al no trobar-se amb forces per competir i va marxar de la pista plorant. La seva rival, Pegula (21a mundial), ha aconseguit el pas a les semifinals, en què s’enfrontarà a la guanyadora del partit entre la polonesa Iga Swiatek i la txeca Petra Kvitova . L’altra semifinal la disputaran la suïssa Belina Bencic i la japonesa Naomi Osaka.