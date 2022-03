El Torneig Internacional de tennis femení Solgironès de La Bisbal serà aquest any el més important del circuit ITF, és a dir, dels que s’organitzen en el marc de la Federació Internacional, per sota dels WTA. La competició, que es disputarà del 7 al 15 de maig a les instal·lacions del CT La Bisbal, fa el salt per primera vegada a la categoria 100.000+H, després que en les anteriors edicions fos un cop de 10.000, dos de 25.000 i dos més de 60.000. Per dates coincidirà amb el Masters 1000 de Roma i per això la previsió és que puguin venir a La Bisbal jugadores classificades entre els llocs 70 i 150 del món.

La d’aquest any serà la sisena edició del torneig, que s’ha consolidat com una cita imprescindible pel tennis femení català. A nivell espanyol serà un dels més importants dels que se celebrin, tot i que per davant tindrà les cites WTA de Madrid i València. Per fer el salt a la categoria 100.000+H d’ITF a les instal·lacions del CT Bisbal s’hi posarà una grada amb capacitat per a 600 espectadors. L’entrada serà gratuïta i hi haurà cobertura televisiva. «Hem fet un gran esforç a la recerca de patrocinadors i estem molt satisfets d’haver arribat a organitzar el torneig ITF més important del món, amb la idea que potser l’any que ve puguem fer un WTA», detallava ahir el president del CT Bisbal Xavier Ponsatí. El torneig, que atorgarà 160 punts, a més, s’integrarà en el denominat circuit Costa Brava Pirineu de Girona, juntament amb un de nova creació a Tossa (a Pola Giverola) i el que ja es ve celebrant a Platja d’Aro just una setmana més tard que el de La Bisbal amb un valor en premis de 25.000$. L’any passat la russa Irina Khromacheva, exTop-100 mundial i ara 178 del món, va ser la gran triomfadora del Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès. Va superar a la final l’holandesa Arantxa Rus 6-4 1-6 7-6(8). A semifinals, van superar respectivament la sèrbia Olga Danilovic (3-6 7-5 6-0) i la croata Tereza Mrdeza (6-3 6-2). La millor actuació espanyola la va signar la gironina Marina Bassols, arribant als quarts de final des de la fase prèvia del torneig. La gironina es va veure superada, precisament, per la subcampiona Arantxa Rus 7-5 6-4. D’altres tennistes gironines il·lustres que han disputat el torneig de La Bisbal en aquests anys són Paula Badosa i Aliona Bolsova. El torneig Solgironès va nèixer l’any 2016 i en cada edició ha anat consolidant i millorant. A més per les jugadores és una excel·lent oportunitat per preparar una de les grans cites de la temporada, com és la prèvia de Roland Garros, que comença just una setmana després de la gran cita a les instal·lacions del CT Bisbal.