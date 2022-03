Una jornada menys, un argument més del Bàsquet Girona per jugar el "play-off" per pujar a l'ACB. Les notícies positives en són dues: Marc Gasol està en plena forma i ho ha demostrat amb una excel·lent actuació. Repertori d'habilitats en atac i en defensa i una targeta de 22 punts i 7 rebots. A banda, la clara victòria contra el cuer, una més que confirma la bona ratxa dels de Jordi Sargatal. Ara bé, la perspectiva també pot ser una altra: a la promoció, si s'hi acaba arribant, no hi haurà cap rival com el d'aquesta nit. Un Levitec Osca tou, superat, desencertat i que no ha ofert cap símptoma de poder anar a pel partit.

Marc Gasol es va presentar en societat a Fontajau amb una exhibició contra l'Osca. Punts i rebots a dojo, mostrant que per més que passin els anys, la qualitat i l'experiència encara hi són. Una volta més tard, ha repetit víctima. Potser encara amb la mosca rere l'orella per l'última actuació, contra Gipuzkoa, on no va ratllar el seu millor nivell, el 33 ha anat per feina. Pilota robada en els primers compassos i després l'anella que es feia grossa. Des del triple o esmaixant, a passada d'un Fjellerup que s'ha convertit en un dels seus millors socis al damunt del parquet. No hi ha hagut ningú que l'hagi pogut aturar i se n'ha anat al descans amb 15 punts a la butxaca.

Llavors, el partit ja semblava dat i beneït. Ja no només pel 27-47 de l'electrònic, sinó també pel que s'estava veient a la pista. Només Sikiras, des de l'exterior, i l'aportació d'Ayoze Alonso, salvaven un conjunt, el local, que oferia un seguit d'arguments per corroborar que és el cuer de la LEB Or. Excessives pèrdues, una defensa que oferia massa facilitats i un desencert evident. S'hi afegia la bona defensa dels de Sargatal, que no han caigut en el parany i han anat a pel partit des de bon començament.

Gasol ha mantingut la tònica, per si de cas, amb 5 punts que li han servit per engreixar els seus números i l'avantatge s'ha enfilat fins els 24 punts (38-62). El resultat ha facilitat la roda de canvis i amb això, el Bàsquet Girona ha tret el peu de l'accelerador. Els tirs han deixat d'entrar i la defensa ha baixat la intensitat. Ho ha aprofitat l'Osca per acostar-se, amb Cabrera i Etxeguren col·locant el 46-62 per atrapar l'últim quart.

Una tímida reacció que entre Sorolla, Vecvagars i Sàbat, de manera consecutiva, ha quedat frenada en sec. Amb el 46-71 i un parcial de 0-9, per si algú en tenia algun dubte, s'ha acabat la història. Fins i tot ha entrat Delgado, que s'ho havia mirat fins llavors des de la banqueta. També ha saltat per jugar els últims minuts Marc Gasol. Ha afegit un parell de punts més, encara que el protagonisme del darrer període se l'ha endut Sevillano, que no ha fet altra cosa que anotar. Les diferències han anat creixent fins el 50-85 definitiu.