Fontajau es va engalanar i va xalar de valent. Era el 3 de desembre i Marc Gasol es vestia de curt per debutar amb la samarreta del Bàsquet Girona. Va anotar 19 punts i va capturar 16 rebots, sent el clar protagonista en una victòria sense discussió: 89-47. La víctima? Un Levitec Osca La Magia que aquell dia va rendir-se ben aviat. Han passat gairebé quatre mesos i un i altre equip es tornen a trobar. Serà aquest mateix vespre (20:30 hores) en un context força diferent al de llavors. Els aragonesos, cuers amb un balanç que fa por (3-23), ja tenen coll avall que el descens serà inevitable. Els gironins miren cap amunt i ho volen seguir fent tant de temps com sigui possible. Perquè això sigui possible, però, no val a badar.

«Cada partit és molt complicat i som conscient que ens enfrontarem a l’últim, però l’Osca ha competit molt bé els dos últims partits que ha disputat al seu pavelló i, de fet, va guanyar el Gipuzkoa. Això és un avís», manifesta Jordi Sargatal, l’entrenador. El mateix rival que se li va ennuegar al bàsquet Girona fa pocs dies, en un duel amb alts i baixos. Una irregularitat força present aquesta temporada. «Quan ens veiem per davant en el marcador i el contrari ens apreta, en atac hem de tenir més maduresa i paciència, perquè ens precipitem. I en defensa, ens toca ser sòlids i consistents al darrere», reclama el tècnic. Tot i que l’Osca només ha sumat tres victòries, Sargatal en destaca les seves «armes» i recorda que «té molt poc a perdre». Peces com Ayoze Alonzo, Jorge Lafuente, Rafael Casanova o un Xavi Rey que s’incorporava just després del duel a Fontajau. També han canviat els gironins respecte aquell dia. Gasol hi és, però també s’hi han afegit Maxi Fjellerup i Txemi Urtasun. Peces que han permès fer un salt de qualitat. Tant és així, que l’equip és a només dues victòries del quart lloc. Fer el play-off d’ascens és l’objectiu però per ser-hi toca superar els obstacles com el d’avui. Sobretot aquests.