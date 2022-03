Els quarts de final s’han convertit en el sostre de Paula Badosa en l’edició d’aquest any de l’Obert de Miami, després que ahir la tenista gironina es veiés obligada a abandonar per culpa dels problemes físics. Badosa s’estava enfrontant a Jessica Pegula i perdia per 1-4 en el primer set quan va dir que ja n’hi havia prou.