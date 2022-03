Poc li ha durat a Alfred Julbe tenir tota la plantilla a disposició, després d'una temporada marcada per les lesions. L'Spar Girona perd pel partit d'aquest vespre contra el Campus Promete dues peces destacades, Frida Eldebrink i Rebekah Gardner, per diferents problemes físics. Els més greus, els de la sueca, que es perdrà quatre setmanes (el que queda de lliga regular) i arribarà just pels "play-off".

Segons el comunicat del club, en el partit del passat diumenge contra l'Avenida corresponent a la final de la Copa de la Reina, Frida Eldebrink va patir en els primers minuts un traumatisme al peu esquerre que li va provocar una lesió òssia. "Tot i que la jugadora es mantindrà apartada de l’equip durant unes quatre setmanes, l’evolució de la lesió marcarà la seva disponibiliat". es detalla. Per la seva banda fa algunes setmanes Rebekah Gardner va patir un traumatisme al genoll dret i, en conseqüència, ha arrossegat molèsties fins al darrer partit del diumenge. Una vegada realitzades les proves complementàries, la jugadora serà baixa esportiva en el partit d’avui contra el Campus Promete. Comunicat Mèdic 🚨 | Frida Eldebrink i Rebekah Gardner



