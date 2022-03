L'Spar Girona ha recuperat el somriure aquest vespre després de la decepció que va representar perdre la final de Copa contra el Perfumerías Avenida diumenge passat. El triomf (74-49) contra el Campus Promete, que no ha tingut història, obre una recta final de la lliga regular carregada de partits, fins que les gironines la tanquin a Gernika el dimarts 19 o el dimecres 20 d'abril, abans d'uns play-off que arrencaran el dia 24. Sense les lesionades Eldebrink i Gardner, i a pesar que s'hi ha afegit a última hora Mendy per una indisposició, l'Uni ha pogut superar sense massa brillantor un rival que en el partit de la primera volta havia aconseguit derrotar les gironines (68-46) en una de les pitjors posades en escena de l'equip aquest curs. El ritme no para i diumenge passarà per Fontajau l'Estudiantes, a qui de ben segur encara li cou la pallissa que l'Uni li va etzibar a la Copa als quarts de final (89-41).

La ressaca de les derrotes sol ser dura, a l'Uni, i més amb la llista de baixes que tenia per al partit d'avui. Sí, les gironines han guanyat, però el partit ha sigut força espès, tot i que també s'ha de dir que l'equip ha anat millorant a mida que han anat passant els minuts, i el Campus Promete s'ha anat encongint. De l'espessor inicial en serveixi d'exemple el primer quart, que s'ha tancat amb un pobre 10-6 de parcial, i que ha sigut un festival d'errors: 0/6 en triples, 4 pilotes perdudes, gairebé quatre minuts han hagut de passar per anotar el primer bàsquet... No és que hagi millorat gaire la cosa al segon, però almenys s'ha arribat al descans amb un primer avantatge prou còmode (31-21). Aquí s'ha de consignar un parcial de 9-0 des d'un 17-17 per passar al 26-17 liderat per Burke, i un triple de Laia Flores a 16 segons que ha donat aire quan semblava que la cosa es tornava a desinflar. A sobre, Burke ha aprofitat la fragilitat del Campus Promete per posar amb dos tirs lliures l'Uni deu punts amunt (31-21), una diferència significativa a partir del nivell de joc exhibit.

Per si hi havia algun dubte que l'Uni tenia el partit encarrilat, de sortida al tercer quart un parcial de 7-0 amb bàsquets de Drammeh i Palau, i un triple d'Onyenwere han disparat l'Uni a un +17 (38-21). El Campus Promete havia viscut pràcticament del triple, i quan no els ha trobat, l'Uni amb ben poc se n'ha anat al marcador. Les rivals seguien perdent pilotes i amb aquest panorama a l'Uni no li costava gens mantenir-se amb avantatges còmodes. Araújo, per exemple, feia un triple a quatre minuts pel final del parcial (46-28) que donava una màxima diferència de 18 punts. La mateixa amb la qual s'ha tancat el període (55-37). Si el partit havia tingut poca història el darrer quart directament ha sobrat, amb l'Uni arribant als 27 de diferència (72-45) amb un triple d'Araújo a 2:31. Julbe ha pogut dosificar les jugadores i la plàcida nit que s'ha viscut a Fontajau s'ha tancat amb una victòria de 25 punts (74-49).