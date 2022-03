La proposta de joc de l’Olot fa un gir de 360 graus amb l’arribada del basc Manix Mandiola. Com va avançar Diari de Girona, l’entrenador, de 63 anys, s’ha convertit en el nou entrenador de l’Olot després de la destitució d’Abert Carbó per intentar aconseguir l’anhelat ascens a la Segona RFEF. El club ha apostat per Mandiola, considerant que la seva àmplia experiència a la banqueta, amb gairebé 500 partits a Segona B i fins a vuit promocions d’ascens al futbol professional, servirà per afrontar amb garanties l’últim tram de temporada en què els garrotxins lluitaran per esgotar els cartutxos per l’ascens directe, que s’ha complicat, i sinó, aconseguir-lo en el play-off. El tècnic es trobava sense equip després d’haver dirigit la temporada passada el Numància i haver assolit el campionat de Segona B durant dos cursos seguits amb l’Atlètic Balears, però veient com se li escapava l’ascens a Segona en el play-off (2018-19 i 19-20). Ja està al capdavant de l’Olot, ahir va ser presentat al Municipal i es prepara per a la seva estrena aquest diumenge al camp de l’Hospitalet (12.30 h).

«Estic molt agraït per l’aposta que han fet per mi, és una gran responsabilitat. En aquests casos et mous per diners o il·lusió i jo porto molta il·lusió. Òbviament. Estic preparat per ajudar l’equip i puc garantir que ho faré. Ens queda un tram molt curt de temporada i intentarem optimitzar al màxim l’equip per treure el millor dels jugadors i, amb una mica de sort, retornar-lo a la categoria que l’Olot mereix per història. Sens dubte, ha d’estar més amunt».

«Si diumenge guanyem i el Manresa perd, ja estarem tots il·lusionats. Si no guanyem i ho fan ells, haurem de començar a pensar en el play-off. Interessa quedar el més amunt possible a la classificació. Hem d’arribar-hi amb bons resultats i en les millors condicions. Intentarem buscar l’equilibri que s’havia perdut. Crec que s’han fet moltes coses bé durant la temporada i hi ha bon material».

«M’enganxa l’Olot. És a l’altra punta de l’estat, però molt semblant. El camp i tot em recorden a Euskadi quan jo era futbolista. Amb això no vull dir que sigui antic. M’he identificat molt amb tot el que he vist aquí. Hi seré dos mesos i després ja veurem si he fet efecte o no».

«Teníem clar quin perfil d’entrenador havia de ser pel moment en què ens trobem. En Manix és un entrenador amb gran experiència i que ha aconseguit els objectius que s’ha proposat. Creiem que és un tècnic que ens pot ajudar molt i està acostumat a gestionar aquests moments. Hem de buscar la millor versió de cadascú després d’uns últims resultats que no esperàvem. Ens agrada el seu caràcter i el seu tarannà: és positiu, valent, decidit, alegre, divertit... Encomana. El seu fort és que aconsegueix que l’equip estigui amb ell a mort. És un factor important. Ara l’aspecte emocional segurament està per sobre de molts altres».

D’altra banda, l’Olot va anunciar el retorn després de l’etapa a Mèxic del preparador físic olotí Ferran Joanmiquel, que serà la mà dreta de Manix Mandiola en aquestes darreres quatre jornades de Lliga i el possible play-off.