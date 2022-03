Era ben estrany arribar a la Setmana Santa i veure la Costa Brava òrfena de partits de futbol base. Era ja com una mena de tradició que el MICFootball monopolitzés el territori durant aquestes dates. El torneig s’havia convertit en un autèntic referent i es treballava amb la idea que l’edició número 20 no deixés a ningú indiferent. Però va arribar la pandèmia. El parèntesi va ser obligat. Sense MIC el 2020 i el 2021. L’espera s’ha fet llarga, però les ganes de tornar-hi amb més força que mai han anat creixent.

Fins ara, tres anys després de l’última edició. Amb el virus vigent però normalitzat, i una situació sanitària molt més favorable, el torneig torna a escena. Del 12 al 17 d’abril, la Costa Brava respirarà de nou futbol. Seran 300 equips procedents d’una trentena de països diferents, amb 6.000 participants repartits en 9 categories: nens i nenes, nois i noies, que van des de l’U12 fins a l’U20.

L’acte de presentació s'ha celebrat aquesta tarda a la seu de CaixaBank de Barcelona i ha comptat amb la presència de Nico González i Aitana Bonmatí, tots dos del Barça. Els padrins d’enguany d’un MIC que comptarà amb 33 seus. L’última d’elles, Roses, amb Figueres un cop més com a escenari principal, repartint-se el protagonisme amb Palamós, Lloret i també l’Estartit a l’hora de dur a terme les inauguracions. El motiu? Evitar aglomeracions. Les finals, això sí, menys repartides, amb Figueres i Palamós com a places de referència.

D’aquí i de més enllà

Seran tres centenars d’equips i els participants, entre futbolistes, entrenadors i assistents, rondaran els 6.000. Escombrant cap a casa, hi haurà 11 dels 20 clubs de Primera Divisió: Barça, Espanyol, Reial Madrid, Atlètic, València, Vila-real, Betis, Sevilla, Reial Societat, Athletic i Celta. Clubs de renom a Europa, com el Manchester United, Liverpool o París Saint-Germain, entre d’altres. I la cosa no s’acaba aquí, amb conjunts procedents de diversos països: Estats Units, Japó, Brasil, Mèxic, Xile, Perú, Colòmbia, Puerto Rico, Corea del Sud, Itàlia, Portugal, França, Regne Unit, Suècia, Romania o Israel. A tots ells se’ls uniran els participants de l’anomenat MICIntegra, que atrapa ja la seva vuitena edició, i que està enfocat a persones amb diversitat funcional. Es jugarà el 15 d’abril a Vidreres i té el suport de l’Obra Social La Caixa.

De la demarcació no hi faltaran el Girona, Tossa, Lloret, Sant Gregori, Farners, Cassà, Fornells, Juventus Lloret, Sarrià de Ter, Quart, Figueres, Athletic Hostalric, CFB Vilobí 2015, Bàscara, Cristinenc, Baix Ter, Celrà, AERoses, Begur, Gironès Sàbat, Monells, Pals, La Jonquera, Esplais, Bisbalenc, Sant Pere Pescador, Llançà, Vilablareix, Peralada, Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Mont-Ras, L‘Escala, Palafrugell, Riudarenes, Porqueres, Global Palamós, Base Llagostera i Vidrerenca.

Les reaccions

A part de Nico González i Aitana Bonmatí, l’acte d'avui ha comptat amb d’altres testimonis com el de Juanjo Rovira, director del MICFootball; Jordi Masquef, diputat d’Esports de la Diputació de Girona; Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya; i Alfredo Bustillo, director de patrocinis de CaixaBank. Tothom ha tingut temps de dir la seva. «Tornem amb la màxima il·lusió, ganes i força. Hem estat dos anys sense poder fer el torneig i després de tot el que ha passat comptarem amb 300 equips, una xifra que hauríem signat amb els ulls tancats fa tres mesos. Ens adaptarem a la situació per apropar-nos al màxim de les nostres possibilitats a com era el MIC abans de la pandèmia. Estem preparats, com sempre, per celebrar el millor MIC de la història», ha explicat Rovira, visiblement emocionat i satisfet.

Hi ha afegit cullerada Nico González. «Tinc molts bons records del MIC. Va ser el primer torneig en el que vaig participar amb el Barça. Ia més, l’he guanyat dues vegades». S’hi ha sumat Aitana Bonmatí. «Sempre n’he sigut una gran seguidora. Acabava d‘entrenar i anava a Girona a veure jugar els nens i les nenes. Els diria a tots que en gaudeixin molt perquè és una experiència que no s’oblida».

Un i l’altre hi han participat, com molts altres, alguns d’ells convertint-se després en futbolistes d’elit com Messi, Neymar, Ansu Fati, Joao Felix, Pedri o Coutinho, entre molts altres. Un MIC que, alhora, va generar fa pocs anys en el territori un retorn superior als 11,5 milions d’euros amb un pressupost que s’enfilava fins els 2,8 milions. Això, segons l’Estudi d’Impacte Econòmic encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Les xifres d’enguany no seran les mateixes, però l’objectiu és, mica en mica, acostar-s’hi.