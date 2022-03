S’esperava la destitució després de la derrota contra el Peralada (1-2)?

Els resultats no eren els esperats, però considero que l’equip va fer un molt bon partit fins que ens vam quedar amb 10. I també veníem de fer-ho bé a Granollers, malgrat l’empat. Aquestes jornades ens ha penalitzat l’encert. Teníem confiança i les perfectes condicions per afrontar el tram final. Hi érem. La segona plaça era nostra, tot i que encara teníem opcions d’atrapar de nou la primera.

Els dubtes al club van sorgir arran de la derrota contra la Pobla (0-4). Com va viure tot aquest temps fins ara sabent que s’havia acabat la confiança per part de la directiva?

És curiós perquè abans del partit contra la Pobla l’equip portava 19 de 21 punts possibles amb 6 victòries i un empat. Una simple derrota no ha de generar aquesta desconfiança. Tothom té entrebancs i mals partits algun cop, però és un simple resultat i no ha d’afectar de manera tan negativa.

Creu que aquests dubtes es van traslladar al vestidor?

Va ser un cop molt dur per l’equip perquè estàvem amb plena confiança per defensar la primera plaça i acabar la Lliga, però ens vam sobreposar. Ens vam posar la granota de treball, centrant-nos més en l’aspecte psicològic que el futbolístic i tàctic. Al cos tècnic estàvem molt satisfets amb l’actuació de l’equip les darreres jornades.

L’Olot és segon amb un punt menys que el Manresa i dos partits més. L’ascens era possible per a vostè?

Sí. Tenim la segona plaça i cap equip pot superar-nos. Depeníem de nosaltres mateixos. L’equip té una cosa molt bona i és que durant tota la temporada ha demostrat que quan es posa per davant al marcador cap equip ens ha guanyat. Afrontar el play-off amb aquesta dada reconfortava perquè l’empat ens valia i, per dir-ho d’alguna manera, ja s’havia guanyat des de bon principi. Ho teníem molt present i la plantilla n’era conscient.

Hi ha hagut poca paciència, llavors?

Penso que sí. El cos tècnic estava amb força i confiança. Vèiem que la plantilla ens seguia, havent respost durant tota la temporada. Els estic molt agraït als futbolistes perquè cada cap de setmana han plasmat allò que se’ls ha demanat. Això és el que reconforta la feina de l’entrenador. L’Olot m’ha ajudat a créixer. L’exigència que hi ha hagut des del primer dia obliga a donar el teu 100% i els futbolistes m’han ajudat.

Sap com ha rebut el canvi a la banqueta la plantilla?

He rebut moltes mostres de suport per part de tots. És amb el que em quedo en aquests moments. Els futbolistes em recolzen i estaven amb mi. Ara cal seguir per afrontar l’últim tram de temporada. Si s’aconsegueix l’ascens que tots volem, també em sentiré gran part d’aquesta fita. He dirigit l’equip més d’un 80% de tot el curs, fins i tot comptant els partits de play-off si s’haguessin de jugar.

S’ha generat força indignació entre la gent arran de la seva destitució. Esperava tants missatges de suport?

Estic molt agraït a tothom que ha contactat amb mi. Dimarts el mòbil no va deixar de sonar per les trucades i missatges, fins i tot encara n’estic contestant. Em quedo amb la mostra d’estima i suport de tothom. Són moments desagradables, però el futbol segueix. Afronto aquestes setmanes per continuar veient partits, entrenaments... Per sort tinc el contacte d’entrenadors a l’elit. Puc anar a veure com treballa en Rodri (Antonio Rodríguez Saravia forma part del cos tècnic del Vila-real) o en Raül (Agné és l’entrenador del Nàstic) per seguir-me formant i estar preparat pel següent repte.

Què vindrà ara? Li agradaria entrenar un filial?

Estic obert a tot. Mai se sap, però soc jove i tinc un llarg camí per endavant. Un filial és una aposta sempre atractiva amb futbolistes joves i talentosos que pots millorar. En una estructura potent, sigui quina sigui, poder ocupar una banqueta d’un filial és una proposta atractiva.