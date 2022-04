Dos apunts positius. Així, ben ràpid. El primer, és que Marc Gasol és un jugador diferencial a la LEB Or. Els anys passen, però el currículum hi és per alguna cosa. L’altre, passant del nom propi al col·lectiu: el Bàsquet Girona suma una altra victòria, ja en duu 16 i amb una jornada menys per davant les opcions de fer el play-off es multipliquen. Per no fer volar coloms abans d’hora i destapar el cava a principis d’abril, també és bo que hi hagi un apunt realista. Si acaba fent la promoció, l’equip de Jordi Sargatal no es trobarà amb cap rival amb tantes carències com el Levitec Osca. Si és el cuer, va quedar ben clar. A la primera volta, se’n va endur una bona tova de Fontajau. Just el dia que Gasol es vestia de curt per primer cop aquesta temporada, en una exhibició del pivot. Segurament se’n va recordar ahir i va decidir fer-se, a ell mateix, un petit homenatge. Per celebrar l’efemèride. La seva actuació va ser excel·lent. En atac, amb 22 punts i 4 triples. I també en defensa, capturant 7 rebots i amargant-li la vida a Xavi Rey. Per dins, els aragonesos no van tenir arguments. Només per fora, amb Sikiras (19 punts) i Alonso (14) maquillant la imatge d’un conjunt que compta els dies per ser, de manera matemàtica, a la LEB Plata.

Del partit, poc a dir. Sobretot si al descans el marcador és de 27-47. Llavors, Gasol ja havia anotat 15 punts sense massa oposició. Per dins i per fora, perquè ningú podia aturar-lo. Havia trobat en Fjellerup el seu millor soci però si era necessari, s’ho feia ell mateix. Valia per dos, perquè Jawara, tot irregularitat, tal bon punt podia anotar com cometre una falta absurda. El matx s’ho podia permetre. Això i el desencert general, sobretot en el primer quart. Massa tirs fallats. Sort que l’Osca no ho aprofitava. Té d’altres coses al cap l’equip aragonès. Descompost a l’hora de defensar, no va fer altra cosa que acumular pèrdues i més pèrdues. Massa fàcil pel Bàsquet Girona, que va tancar el primer període manant de 6 (14-20) i es va dedicar a eixamplar les diferències abans del descans, posant-se amb un avantatge de fins a 21 punts (24-45) a tocar del descans.

Minuts per a tots

Guanyar amb tanta solvència (50-85) sempre és benvingut. Pel resultat, que dispara la confiança, i també perquè facilita la feina al cos tècnic. Sargatal va poder fer rotacions. Veient que el calendari no dona treva i que diumenge hi ha una altra final camí de la promoció, va anar prou bé que el partit estigués dat i beneït tan aviat. Gasol tenia ganes de gresca i potser per això va ser el jugador amb més minuts en pista (27). Ara bé, de la resta només Franch va superar la vintena (21). Els demés, per sota. Inclòs Fjellerup (15), amb molèsties des de l’últim partit, per a qui el descans li va anar de meravella. La roda de canvis va ser una constant i en alguns moments l’equip ho va notar. Sobretot al tercer quart. En cap moment el marcador va perillar i ningú va imaginar una hipotètica remuntada de l’Osca. Però amb el 38-62, Cabrera, Sikiras i Etxeguren van fer de les seves i les diferències, ben àmplies encara, van reduir-se fins els 16 punts posant al descobert les mancances defensives.

Possiblement hi va ajudar el relaxament de veure’s amb un marge tan plàcid. Però per si les mosques, a l’inici del darrer quart els jugadors de rotació van treure l’orgull i van posar-se a treballar de valent. En un vist i no vist, Sorolla, per partida doble, juntament amb Vecvagars i Sàbat, dibuixaven un parcial de 0-9. Si algú en dubtava, la victòria marxaria cap a Girona. Sevillano es va unir a la festa amb 10 punts, Gasol va saltar de nou al parquet per arrodonir la seva brillant actuació. I l’Osca, pensant ja en marxar cap a casa, va baixar els braços: 4 punts en els 10 darrers minuts.