Les derrotes s’han de pair, però el calendari no s’atura. Després de perdre la final de la Copa de la Reina contra el Perfumerías Avenida el passat diumenge, ahir tocava canviar de xip i mirar cap a l’últim títol en joc d’aquesta temporada: la Lliga. Però tot plegat és un camí que implica, primer, recuperar-se mentalment i física. La víctima per a reprendre sensacions va ser el Campus Promete (74-49). La jove plantilla de l’equip de Logronyo va aguantar el ritme fins al final del segon quart, moment en què un parcial de 9-0 va permetre a les gironines marxar al descans amb un còmode coixí de deu punts (31-21). De mica en mica l’Uni es va anar traient les espines de la Copa i les cistelles van tornar a entrar.

Les gironines es va plantar ahir a Fontajau en un dia gris. Per un cos tat, la infermeria del club torna a estar oberta per a dues de les titulars habituals: la sueca Frida Eldebrink té una lesió òssia que l’apartarà quatre setmanes, mentre que Rebekah Gardner arrossega un traumatisme al genoll dret que li va impedir jugar el partit d’ahir. A aquestes dues baixes s’hi va afegir a última hora la de Magali Mendy per indisposició. El perímetre, per tant, tocadíssim. Per l’altre costat, les d’Alfred Julbe arrossegaven encara els fantasmes de la Copa. En el primer quart, els tirs no entraven, faltava intensitat i, val a dir, fins i tot el públic estava apagat. El Promete, amb res a perdre i recordant la victòria del partit d’anada, es va posar per davant en el marcador gràcies al tir exterior. L’entrada d’Onyenwere (9 punts) va permetre capgirar la situació al final del primer període (10-6) i esvair la grisor.

En el segon quart, una gran Kennedy Burke (13 punts) va iniciar, gràcies a un triple i una cistella després de robar pilota, un parcial que es va estirar fins al 9-0 i va permetre a les gironines arribar al descans amb una distància que va ser insalvable per a les jugadores de Cesar Aneas. A la segona part, l’equip semblava un altre. Laia Flores (14 punts), María Araújo (11 punts) i Binta Drammeh (13 punts) van començar un recital anotador que no va tenir aturador . L’Spar Girona va arribar a dominar de 27 a finals del darrer quart (72-45) després d’un triple d’Araújo i van celebrar una nit plàcida, tot i les baixes, que tindrà continuïtat diumenge amb la visita del Movistar Estudiantes.