Empat del Costa Brava contra un dels millors equips de la categoria com és l'Andorra. En una primera meitat sense gols, però amb un munt d'ocasions, els gironins ho han intentat de totes les maneres. Tanmateix, i ser dominants, no han trobat la sort desitjada per superar Nico. A la segona, la truita s'ha girat i les ocasions han decrescut. Qui ha aprofitat aquest context ha sigut Marc Fernández que ha aprofitat una assistència de Dani Morer per superar Marcos. Deu minuts més tard, Varela ha fet l'empat a 1 per donar un punt als seus.