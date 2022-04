Després de cada cap de setmana, amb la decepció de torn, sembla que al Costa Brava se li ha escapat el darrer tren. Les jornades s’esgoten i la distància creix. Amb 10 partits per davant, estar a 12 punts de la salvació fa que gairebé ningú hi cregui. Els gironins, tanmateix, no es rendeixen. Fins i tot, quan rep un Andorra que presenta credencials per a l’ascens. Segon, ha guanyat 7 dels últims 10 partits.

«Som a temps de poder-nos salvar i tenim la mentalitat guanyadora per poder competir contra, potser, el millor equip de la Lliga, afirma Òscar Álvarez. Perone, expulsat a Cornellà, està sancionat. No és l’única baixa per a Álvarez, que tampoc podrà comptar amb Galindo, Dani Pérez i Àlex López, lesionats.