L’objectiu principal està més que aconseguit. A partir d’aquí, somiar és gratis. El GEiEG va confirmar la setmana passada la seva participació a la fase d’ascens a la Lliga Femenina Challenge, la segona màxima categoria del bàsquet espanyol, gràcies a la victòria contra l’Àgora Portals (62-51) i la derrota del Picken Claret a la pista del Sant Adrià (61-57). Aquesta va ser la fórmula perquè l’equip que dirigeix Bernat Vivolas aconseguís la classificació matemàtica a falta de dues jornades per acabar la lliga regular. «Les jugadores estan molt contentes» i no és per menys perquè, com assegura el tècnic, «l’esforç de tot aquest temps ens ha portat fins aquí». El partit d’avui a la pista del Basket Almeda (19 h), per tant, serà intranscendent encara que tant aquest com el que els quedarà contra l’Anagan Satadium Casablanca (dissabte vinent, 19 h) els afrontaran amb la intenció de «seguir amb la dinàmica de la temporada».

«Quan vam conèixer els resultats, la reacció va ser d’una alegria molt gran», explica Vivolas. El partit del Picken Claret es jugava a la mateixa hora que el de les gironines i a part d’estar concentrades amb el seu contra l’Àgora Portals, també l’anaven seguint a través dels mòbils pel canal de la Federació. «És un èxit. La classificació ha estat totalment inesperada perquè a principi de temporada no pensàvem que podríem aconseguir-la. La lliga té equips dissenyats per pujar, però tant el Picken com el Mataró han quedat fora de la fase d’ascens. Això demostra la igualtat que hi ha a la Lliga i la solidesa defensiva que hem hagut de mostrar durant tot el curs. A diferència de nosaltres, la majoria té grans pressupostos», diu. El GEiEG té la millor defensa de la Lliga Femenina 2. Segons el tècnic, aquest ha estat el secret per assegurar un lloc en la lluita per pujar: «Han treballat conjuntament per fer-se fortes com a equip, guanyant partits de prestigi com contra el Segle (primer classificat) i Viladecans (segon)».

Per al GEiEG, «la fita sempre ha sigut la permanència fins que es va assegurar»: «Un cop assolida, s’ha donat el fet que som a dalt de la classificació i podem seguir competint per una cosa més gran». Conscients del mèrit que té aconseguir classificar-se per a la fase d’ascens a la Lliga Femenina Challenge, tot l’equip «té il·lusió per jugar-la». «L’objectiu és gaudir al màxim i sense cap altra aspiració més alta», diu el tècnic.

Els quatre primers de cada grup -el GEiEG de moment és quart del B- jugaran el play-off. A la primera eliminatòria el primer i el quart s’enfrontaran contra el segon i el tercer de l’altre grup i viceversa. A partir d’aquí, els dos primers de cada grup disputaran una altra ronda i els dos equips que la guanyin seran els que pujaran. La fase d’ascens començarà el cap de setmana del 23-24 d’abril. «El premi més gran és ser-hi», conclou Vivolas.