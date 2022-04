Costa Brava i Andorra han signat aquesta tarda un empat a 1 que dona un bri d'esperança als gironins de cara a una possible salvació. Entre els pocs assistents a la grada del Nou Estadi de Palamós, s'hi trobava el jugador del primer equip del FC Barcelona i president del club andorrà, Gerard Piqué. Cal recordar, que el defensa culer no és la primera vegada que es deixa veure entre les comarques gironines per presenciar un duel de l'entitat que presideix. La temporada passada va assistir al duel de Llagostera juntament amb la seva dona Shakira i els seus fills.