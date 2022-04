El calendari del final de temporada de l’Spar Girona es va concretar definitivament ahir, amb la confirmació que el partit pendent contra el Gernika es jugarà el dimarts 19 d’abril (20h). Serà el darrer d’una fase regular que, en teoria, hauria d’haver acabat amb la visita a Lugo un parell de dies abans, el diumenge 17. No hi haurà pràcticament temps per a pensar en els play-off perquè les eliminatòries pel títol arrencaran de seguida, el diumenge 24, segons el pla aprovat per la Federació. L’Uni té molt complicat quedar més amunt del tercer lloc a la lliga regular (si guanya els 4 partits pendents que té atraparà el València però hi té l’average perdut) i haurà d’aprofitar aquests pròxims duels per posar-se a punt de cara a la lluita pel títol.

El calendari es presenta extremadament carregat per a l’equip gironí, que afrontarà dos i tres partits per setmana. Després de rebre diumenge l’Estudiantes, per exemple, dimecres que ve té de nou partit a Fontajau contra el Cadí, i el diumenge 10 visitarà el Casademont Saragossa. Per Setmana Santa triple ració: el dimarts 12 i el divendres 15 a casa contra Ferrol i Perfumerías Avenida, respectivament, i el dia 17 a Lugo, abans de tancar la fase regular el 19 a Gernika. Amb aquesta reorganització del calendari, els play-off han quedat marcats en aquestes dates: quarts de final, anada el diumenge 24 d’abril i tornada el dijous 28; semifinals, anada el diumenge 1 de maig, i tornada el dijous 5; i la final, al millor de tres partits i no en format eliminatòria com les anteriors rondes, està fixada pels dies 8, 12 i 15 del mes que ve. L’Uni ocupa ara un quart lloc fictici perquè quan recuperi els quatre partits pendents que té serà tercer, tot i que també és molt complicat que pugui escalar més amunt (necessitaria guanyar-ho tot i que el València perdés un dels tres partits que li falten). Amb el sobtat allau de baixes que torna a tenir l’equip l’objectiu d’Alfred Julbe serà anar recuperant jugadores i fer una bona posada a punt amb la vista posada a les eliminatòries pel títol, on el més probable és que s’enfronti al València en una hipotètica semifinal amb el factor pista en contra (partit de tornada com a visitant). De moment ja se sap que Eldebrink en té almenys per tres setmanes, i caldrà veure com evoluciona Gardner i si per demà Mendy ja s’ha recuperat de la seva indisposició. A més Onyenwere també va acabar tocada dijous el partit amb el Campus Promete.