«Som conscients que cada partit ens pot apropar o allunyar de l’únic objectiu que ens queda fins a final de temporada». Això és el que explica Laura Antoja en la prèvia del partit demà de l’Spar Girona davant l’Estudiantes (18 h). Un partit que donarà el tret de sortida a l’exigent mes d’abril, on l’equip haurà d’afrontar nou partits -set de competició regular i els dos de quarts de final del play-off pel títol. Però l’ajudant d’Alfred Julbe té ben clar que s’ha de «donar importància a cada partit» i «el primer», en aquest cas, és Estudiantes.

Antoja creu que l’enfrontament davant les madrilenyes és «trampa», a causa del resultat que es va donar en el partit de quarts de final de la Copa de la Reina. Fa 10 dies l’Uni va escombrar al conjunt entrenat per Alberto Ortego per un contundent 89-41 i per això, el de demà pot semblar un «partit senzill». Tanmateix, la preparadora del Maresme avisa que «no serà senzill si no posem les eines per facilitar que sigui un partit el més còmode possible». El desig d’Antoja és que el duel es guanyi «amb la mateixa contundència» que el partit de Copa, però «segurament no serà així». Per tant, demana a les jugadores «treball, concentració i intensitat» per sumar una nova victòria.

«És un partit trampa a causa del resultat que vam tenir a la Copa. No serà senzill si nosaltres no posem les eines per facilitar que sigui un partit còmode» Laura Antoja - Ajudant d'Alfred Julbe a l'Spar Girona

A més, en el partit de Copa Julbe va poder disposar de totes les jugadores. Demà no serà el cas. El tècnic badaloní podria perdre fins a tres integrants de la plantilla. La baixa segura és la de Frida Eldebrink, que pateix una lesió òssia des de la final de Copa davant Perfumerías Avenida. La sueca, que ja no va jugar dijous en la victòria davant el Campus Promete (74-49), no jugarà cap més partit de la fase regular i arribarà justa per disputar els quarts de final del play-off. Rebeka Gardner tampoc va jugar dijous per un traumatisme al genoll dret que arrossegava d’unes setmanes enrere. Antoja va explicar que «no sabrem fins a l’últim moment» si la nord-americana podrà jugar contra Estudiantes. A la baixa segura d’Eldebrink i al dubte de Garner encara s’afegeix un altre interrogant, i és que Michaela Onyenwere va patir un esquinç en el partit contra el Campus Promete i «no sabem si estarà recuperada».

«Som conscients que cada partit ens pot apropar o allunyar de l'únic objectiu que ens queda fins a final de temporada» Laura Antoja - Ajudant d'Alfred Julbe a l'Spar Girona

Amb o sense aquestes jugadores l’equip no es podrà permetre «un punt de relaxament ni fatiga mental» si vol guanyar. «Sabem que és una setmana dura i complicada», explica Antoja, i és que dimecres rep al Cadí La Seu i dissabte viatja fins a Saragossa. Però primer hi ha Estudiantes i «depèn de nosaltres tirar el partit endavant». Fa 10 dies, a la Copa, l’Uni va destrossar a les madrilenyes perquè va saber controlar «les seves peces clau», i demà «haurem de fer el mateix». El perill d’Estudiantes passa, sobretot, per les seves jugadores americanes. Dins la pintura, Nadia Fingall té una gran capacitat pel rebot i promitja 12 punts per partit, i en el joc exterior s’haurà de vigilar a Arica Carter en els llançaments des dels 6’75. L’altre peça clau de les d’Ortego és l’aler madrilenya Laura Quevedo.