Les Aprilia van exhibir-se en el segon entrenament lliure del Gran Premi d’Argentina. Aleix Espargaró va endur-se la pole amb un temps de 1:37.688 i Maverick Viñales sortirà cinquè després de protagonitzar una jornada històrica per als de Noale. El de Roses va posar la primera referència, però finalment el seu company s’ho va jugar tot a una sola carta en no tenir més pneumàtics i li va sortir bé per signar la primera pole de la seva carrera. «Teníem ritme i estàvem concentrats», va dir Aleix Espargaró. Viñales va millorar considerablement entrant al top 10. Mentre que Jorge Martín i Luca Marini van completar la primera fila de la parrilla.

Per altra banda, Albert Arenas (Kalex) va aconseguir fer el quart millor temps (1:43.615) en la categoria de Moto2 . El poleman va ser Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que es va convertir en el pilot més jove (16 anys, 11 mesos i 29 dies) en aconseguir una pole position en la cilindrada mitjana. En Moto3 serà Sergio García (GasGas) el qui avui sortirà des de la primera posició.