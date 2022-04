El Barça va derrotar ahir a l’Inter Movistar gràcies a una molta bona segona meitat (6-4) i avui lluitarà per conquerir la Copa del Rei per vuitena vegada en la seva història. Els blaugrana s’enfrontaran a El Pozo Múrcia que van guanyar la seva semifinal davant el Valdepeñas (2-5).

Els madrilenys van dominar durant la primera meitat, i el Barça va anar sempre a remolc, perdent de dos gols en dues ocasions (0-2 i 1-3). Tanmateix, la cosa ha canviat en la represa, amb els blaugrana molt més intensos i valents, decidits a buscar un lloc a la final. El 4-3 de Lozano, ahir autor d’un hat-trick, va posar als de Jesús Velasco per primer cop per davant en el marcador. Pito marcava el sisè gol del Barça per encarrilar la diferència (6-3), tot i que l’Inter va maquillar el marcador al final.