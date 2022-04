El Bàsquet Girona B depenia d’ell mateix per ser segon del grup C-3 de la Lliga EBA i disputar la fase d’ascens a LEB Plata en la seva primera temporada a la quarta màxima divisió del bàsquet estatal, i no va fallar. El conjunt entrenat per Marc Serra allargarà la temporada, però haurà d’esperar fins al pròxim 24 d’abril per tornar a jugar. Ho farà en una eliminatòria a partit únic i si la supera després disputaria la fase definitiva per aconseguir l’ascens. Allà hauria de quedar primer d’un grup de quatre, tot i que finalitzant segon encara tindria possibilitats. Per Serra, jugar aquesta eliminatòria «és un premi i un aprenentatge».

En el partit d’ahir, el filial gironí va anar per feina des del principi per no fer creure al Mataró, que jugava a la mateixa hora a la pista del Vic, que podia assaltar la segona posició. Els del Maresme es van acabar imposant per un ajustat 84-86. Un triomf insuficient per ser el segon de grup, però sí que els dona permís per ser un dels millors tercers i jugar també les eliminatòries d’ascens. L’encert va ser un factor determinant pel conjunt gironí ahir davant l’Artés. Gràcies als triples, l’equip va aconseguir un avantatge de 13 punts al final del primer període (28-15). Després, el partit es va igualar una mica més, amb els gironins que no podien trencar el marcador i van donar una vida al rival, que es va arribar a posar a vuit punts en el tercer període. Tanmateix, l’avantatge de 13 punts continuava quan s’entrava en l’últim quart (70-57) i en els últims 10 minuts els locals van ser millors, sobretot, defensivament, i van segellar la victòria i la segona plaça que els permet somiar per l’ascens a LEB Plata.