El Costa Brava va sumar un punt i un bri d’esperança contra un dels millors equips de la categoria com és l’Andorra. En una segona meitat sense gaires ocasions, precedida d’una primera molt intensa, Varela va fer l’empat a 1 definitiu deu minuts més tard que Marc Fernández obrís el marcador.

Potser no està tot perdut. Potser, al Costa Brava li queda aquell bri d’esperança i d’il·lusió per aconseguir salvar-se i continuar un any més a Primera RFEF. Fins que no es jugui el darrer partit de lliga o fins que l’objectiu quedi negat matemàticament hi ha opcions a tot. Que li costa fer gols a aquest equip tothom ho sap; i que no té la solidesa defensiva d’altres temporades és ben conegut. Tanmateix, els jugadors d’Òscar Álvarez demostren dia a dia un exercici de supervivència. Ahir a Palamós va aterrar un rival temible que té entre cella i cella jugar la temporada vinent a Segona Divisió. L’Andorra de Piqué, com se’l coneix vulgarment, volia conquerir el Nou Estadi i consolidar-se, encara més, a les posicions d’ascens al futbol professional. El president de l’Andorra i jugador del Barça va presenciar el partit des de la grada.

D’ocasions, el Costa Brava, en va tenir un munt, sobretot a la primera meitat. Però, sí l’efectivitat és nul·la poc hi tens a fer. Nico va ser el protagonista aturant diverses aproximacions de Varela, Ilyas o Romero. Per altra banda, Molina va ser l’únic en provar sense sort a Marcos. A la represa hi va haver un gir de 180 graus. Hi va haver menys ocasions, però més gols. Qui va obrir la llauna va ser Marc Fernández fent gala de grans dots tècnics per aprofitar una assistència de Morer. La rèplica va arribar deu minuts més tard amb la diana de Varela per posar l’1-1 definitiu. Després poques ocasions, per no dir-ne cap en un partit que li dona un punt a un Costa Brava que s’aferra a la il·lusió de la salvació.