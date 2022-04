El CPA Olot s'ha proclamat campió de Catalunya de Grups de Xou Gran aquesta tarda a Granollers amb el seu disc "infiltrats". Amb una coreografia perfectament entenedora des del primer moment, han emmudit la grada amb una coreografia transgressora amb poc "atrezzo". Les olotines ho han brodat per acabar amb una puntuació de 95.1, fregant la perfecció. Per altra banda, la segona posició ha sigut pel CPA Girona que amb el seu "Sinapsis" on plasmaven les etapes de la vida, han aconseguit 88.1 punts. L'altre conjunt gironí, el Grup Patinatge Celrà ha acabar en cinquena posició amb 68.3 punts.