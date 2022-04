Derrota del Sol Gironès Bisbal en l’últim partit de la temporada davant el Palma Air Europa (75-78). Els de Cesc Senpau feia setmanes que havien segellat la permanència a la Lliga EBA per segona temporada consecutiva i volien tancar el curs amb un triomf davant la seva afició. Tot semblava indicar que ho aconseguirien perquè en el segon període van arribar a dominar de 19 punts (42-23) davant un equip que no es jugava res més que la dignitat. Els illencs han fet una mala temporada i arribaven a La Bisbal com a cuers, ja descendits, i havent guanyat només dos partits.

Al final del tercer quart, avantatge de 13 punts (66-55), però poc es pensaven els locals que els contrincants acabarien remuntant el partit. Els mallorquins només havien anat per davant durant els primers minuts, fins a l’11-12. Després els de Senpau van dominar. Però en un partit de bàsquet s’emporta la victòria qui està per davant quan s’acaben els 40 minuts, i el Palma va anar retallant diferència fins a empatar el partit a 75 i sentenciar quan faltaven tres segons amb un triple de Corbacho, màxim anotador ahir amb 21 punts.