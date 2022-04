El Quart Germans Cruz va tancar ahir la temporada amb una contundent victòria a la pista de l’Andratx (58-97), descendit des de fa algunes jornades. Amb un parcial de 7-24 en el primer període els de Carles Ribot, que ja tenien la permanència assegurada des de fa algunes setmanes, van encarrilar el triomf, davant un conjunt mallorquí que en cap moment va donar símptomes de capgirar la diferència.

Els visitants van ser un vendaval en atac i, sobretot, des dels 6’75, anotant fins a 18 triples, amb un cinquanta per cent d’encert. Jordi Bataller va destacar en l’aspecte anotador del conjunt gironí fent 21 punts, amb cinc triples. També van arribar a les dues xifres Marc Capell (13), Josep Gascón (11, 6 rebots i 6 assistències), Sima (11) i Xavier Costa (11, 12 rebots i 6 assistències).

I és que ahir el Quart va anar per feina des del començament i no va tenir pietat d’un rival que acabarà el campionat com a penúltim classificat. Els 97 punts al final és la millor xifra dels de Ribot aquesta temporada. Van arribar a guanyar de 46 punts quan faltaven poc menys de tres minuts (47-93). Al final, els mallorquins van retallar, una mica, la diferència.