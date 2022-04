El fiscal va demanar una condemna de 24 anys de presó i una multa de més de 12 milions d’euros per a l’expilot de motociclisme Sito Pons. El ministeri públic va considerar que el campió del món de 250 centímetres cúbics el 1988 i el 1989 residia a Espanya quan va defraudar a Hisenda 2’7 milions d’euros entre 2010 i 2014. La fiscal també considera acreditat que l’escudaria de Sito Pons tenia la seva seu a Catalunya i va plantejar una condemna alternativa de nou anys de pressió i el pagament d’uns 2’5 milions d’euros si es considera que algunes proves no són vàlides.

Tot i així, la defensa del campió mundial va al·legar que l’expilot resideix a l’estranger des de fa trenta anys, de manera que no va defraudar Hisenda entre els anys 2010 i 2014, com li imputa el ministeri públic. La defensa del Pons també argumenta que la nau industrial de la seva escuderia a Castellbisbal, al Vallès Occidental, és un «magatzem» on es guarda material, ja que la seva seu social és a Londres, on resideix actualment l’acusat.

Segons la fiscal, entre el 2010 i el 2014, Pons va simular que residia a l’estranger -primer a Mònaco i després a Londres- «amb el desig de no tributar a Espanya» i explica que «en camp moment» es van aportar en el judici documents «fefaents» que acreditin que «realment» residia a Mònaco i Londres durant aquests anys. La fiscal també argumenta que va gestionar des de la seu de la seva escuderia a Castellbisbal un entramat d’empreses que utilitzava com a societats instrumentals per evadir impostos, amb seu a paradisos fiscals o països de baixa tributació com les Illes de Man, les Illes Verges, Jersey, Xipre, Holanda o Malta. Els advocats de Sito Pons van basar la seva defensa en tres eixos per demostrar que no hi ha hagut una «voluntat coneixedora de defraudar»: la seva residència a l’estranger entre el 2010 i el 2014, que el local de Castellbisbal és un «magatzem», i que a les entrades i registres en aquest local i en un habitatge de Barcelona, va haver-hi una vulneració de drets fonamentals, per la qual cosa demanen la nul·litat de les proves confiscades i presentades durant el judici.