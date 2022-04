El Girona B ha estat l'equip gironí que ha sortit més ben parat de les jornades matinals de Tercera RFEF. El filial blanc-i-vermell recupera sensacions imposant-se per la mínima (0-1) a la Fundació Esportiva Grama amb un gol de Pau Víctor quan faltaven dos minuts per tancar el temps reglamentari. El Figueres, en canvi, tanca una mala jornada amb una contundent derrota (3-1) contra el cuer, la Guineueta. Els empordanesos han encaixat fins a 3 gols en la primera mitja hora de joc i a la recta del final del partit el juvenil Khalid Noureddine ha aconseguit anotar el primer i únic gol.

Per la seva banda, l'Olot es manté per sota del Manresa -per ara líder en empatar també contra l'Ascó- en endur-se un punt (1-1) del camp de l'Hospitalet, tot i arribar al descans dominant 0-1.