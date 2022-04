Va començar malament la primera assemblea per via telemàtica en la història del Barça en la qual els compromissaris havien de validar l’acord de patrocini amb Spotify. Tan malament que es va haver de retardar el seu inici perquè en la primera convocatòria fixada per a les 10 del matí només hi havia registrats 32 compromissaris dels 4.478 sòcies i sòcies que estaven citats, segons contemplen els estatuts del club.

