Joan Laporta, el president del Barça, ha convocat aquest diumenge l’assemblea de compromissaris per aprovar l’acord de patrocini amb Spotify. Un acord, el «més important en la història del club», del qual no s’han facilitat xifres oficials, emparant-se el dirigent en «una clàusula de confidencialitat» exigida per la plataforma sueca de streaming. Hi estan convocats 4.478 sòcies i socis, però no de forma física.

És, per tant, la primera assemblea telemàtica en la història del Barça, que es podrà seguir a través de la web del club, per Youtube i Barça TV, un canal que a Catalunya es pot seguir per la TDT a través de qualsevol plataforma.

Votaran l’acord, que li suposarà, segons les filtracions, uns 275 milions d’euros, incloent tots els conceptes: frontal de la samarreta del primer equip masculí i femení (60 milions anuals fins al 2026), la samarreta d’entrenament (5 milions fins al 2025) i col·locar el nom de Spotify al vell Camp Nou (5 milions més també fins al 2026).

Es vota el canvi de nom del Camp Nou

El club no ha donat cap xifra, malgrat que Laporta ha insinuat diverses vegades que li hauria encantat revelar-les. Però la multinacional Spotify ha sigut, segons el club, intransigent, per la qual cosa ha impedit que les sòcies i socis tinguessin tota la informació necessària per exercir aquest diumenge el seu dret a vot davant un dels acords més transcendents de la història del club perquè, per primer cop, es canviarà el nom de l’estadi.

Aquests 4.478 compromissaris han sigut citats de forma virtual unes hores abans que el Barça s’enfronti al Sevilla al Camp Nou en el retorn de la Lliga després de l’espectacular 0-4 al Madrid, ara fa dues setmanes al Bernabéu.

Fins ara, el patrocini del Barça estava repartit en diverses marques: Rakuten a la samarreta masculina i Stanley a la femenina, mentre Beko era el soci comercial dels blaugranes a la màniga i la roba d’entrenament. Ara tot queda, si els socis i sòcies ho avalen, absorbit per la multinacional sueca en un contracte que s’estén de manera desigual en el temps.

Només un actiu per vendre

La durada és de quatre anys, tant a la samarreta masculina com la femenina, arribant, segons aquestes xifres oficioses, als 60 milions (pràcticament el mateix que aportaven Rakuten, amb 55, i Stanley, amb 5). O sigui, el Barça arriba a xifres prepandèmia just ara que n’està sortint. A la samarreta d’entrenament és només de 5 milions, mentre Beko abans de l’arribada del coronavirus aportava 10 milions anuals. I desigual també en el pla econòmic entre el vell Camp Nou (5 milions) i el nou Camp Nou, que li reportaria 20 milions d’euros durant els pròxims 12 anys. O sigui, fins al 2034.

Aquest megacord li deixa al Barça només un actiu per vendre. És la màniga de la samarreta, l’única cosa lliure per patrocinar després del pacte amb Spotify. «Tenim sis o set marques interessades», va revelar el president blaugrana, que obrirà l’assemblea telepàtica a les 10 del matí en primera convocatòria. Per a les 10.30 h s’ha fixat la segona i última convocatòria, que obrirà una assemblea inèdita per moltes raons.

Inèdita perquè s’ha de votar un acord del qual no s’han donat xifres ni referències concretes. Inèdita perquè és la primera que es fa per via telemàtica. Inèdita, també, perquè en cas d’autoritzar-ho l’assemblea canviarà per primer cop el nom del vell Camp Nou, construït el 1957. Si Laporta aconsegueix el suport que espera tenir serà l’Spotify Camp Nou a partir de l’1 de juliol.