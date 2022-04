El Sarrià ha empatat aquest migdia a la pista del Zamora (31-31) en un partit que era vital per continuar somiant amb la permanència. En cas de victòria, els de Josep Espar s'haguessin posat només a dos punts de la salvació, però l'empat fa que continuïn a quatre.

I això que han tingut el triomf molt a prop després d'una brillant primera meitat. El conjunt gironí ha arribat a dominar de set gols (7-14) gràcies a una bona defensa i un atac molt fluid. Semblava que res impediria que els d'Espar s'emportessin els dos punts de terres castellanes. És cert que els contrincants han retallat la diferència (17-23), però no ho aconseguien fer considerablement.

Tot ha canviat en els últims 10 minuts. El Zamora ha aconseguit fer mal a la defensa sarrianenca, no tan intensa com en la primera meitat, i han empatat el partit a 30 quan faltava tot just un minut i mig pel final. Nitu Pòrtulas ha marcat pel Sarrià (30-31), però els locals han respost amb un gol des dels set metres quan quedaven tot just quinze segons (31-31). En un últim intent, gairebé a la desesperada, Oriol Teixidor ha llençat de lluny i ha aturat el porter per confirmar l'empat entre els dos equips.