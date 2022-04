Mai tan pocs minuts s’havien fet tan llargs al Municipal de Peralada. Corria el minut 37 del partit d'ahir entre els alt-empordanesos i el Castelldefels (0-0) d'ahir, quan el central barceloní Alejandro Blasco va saltar per tallar una centrada amb el cap. Va desviar la pilota sí, però alguna cosa no havia anat bé. Blasco havia caigut malament. No s’aixecava. De seguida, les assistències del Castelldefels i del Peralada van entrar al camp a socórrer-lo. Una infermera, que era a la tribuna, també baixar a la gespa per ajudar. Completament immòbil i inconscient, el defensa del Castelldefels va començar a tenir convulsions i a sagnar per la boca. «Van ser uns moments d’angoixa màxima», explica el delegat del Peralada, Xavi Geronès, que de seguida va trucar el 112. L’ambulància es va endur Blasco, ja conscient, a l’Hospital de Figueres, on ha passat la nit abans de rebre aquest matí l’alta. «Aquest migdia ja estava fent broma al grup de whatsapp que tenim», revela el seu company d’equip Genís Cargol que, reconeix que gràcies a «la professionalitat» dels fisioterapeutes i tota la gent que el va atendre, «tot va quedar en un bon espant». Això sí, el partit es va interrompre 18 minuts, dels quals ben bé un parell va fer encongir el cor a tots els presents.

Abans que arribés l’ambulància i un cop havia recuperat la consciència, Blasco es va voler aixecar. «No recordava res, ni sabia on era». La infermera que havia saltat a la gespa des de la graderia el va calmar, el va fer tornar a estirar i el va tapar amb unes mantes mentre no arribava el vehicle medicalitzat. En aquell moment va arribar al camp l’alcalde, Pere Torrent que, de seguida va buscar els representants del Castelldefels per posar-se a la seva disposició pel que fes falta. La situació, tanmateix, començava a normalitzar-se després d’uns minuts de pànic i, sobretot d’incertesa. Un cop va arribar l’ambulància, els metges el van valorar i el van dur al CAP de Peralada, del qual va ser derivat a l’Hospital de Figueres. «Estava conscient quan se’l van endur i això ens va tranquil·litzar força», recorda Cargol. El partit s’havia interromput arran de l’incident i va estar aturat 18 minuts entre l’atenció al jugador i l’arribada de l’ambulància. Un cop es va reprendre el joc, Geronès recorda que els minuts que restaven per a la mitja part van ser «estranys». En la mateixa línia s’expressa Cargol, que admet que «ens va costar» tornar a competir després de tot el que havia passat. Blasco va ser traslladat a Figueres on se li va fer un TACi es va decidir que hi passés la nit en observació. Avui al matí Blasco, ja amb l’alta, ha tornat cap a terres barcelonines a l’espera de saber quan podrà tornar a entrenar-se. Mentrestant, des de Peralada, el partit contra el Castelldefels serà recordat per sempre com el dia en què el temps es va aturar durant uns instants. Afortunadament, tot va quedar en un ensurt.