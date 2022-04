Dos de dos. Després de pujar al màxim esglaó del podi el mes passat en el Campionat Territorial, el CPA Olot, amb el seu «Escalant», va proclamar-se campió per vintena vegada de Catalunya de Grups de Xou Gran a Granollers. Amb una actuació i coreografia transgressora, les garrotxines van emmudir la graderia amb un atrezzo simple, però efectiu per aconseguir una puntuació gairebé perfecta (95.1). En segona posició (88.1), va acabar el CPA Girona amb el disc «Sinapsis», una coreografia que va complir les expectatives gràcies a la velocitat infligida en els canvis estructurals. L’altre conjunt gironí, Grup Patinatge Celrà va ser cinquè amb l’«Infiltrats» (68.3).

El pavelló de Granollers es va omplir de gom a gom aquest cap de setmana per acollir les diferents categories del Campionat de Catalunya de patinatge artístic. Ahir va ser el plat fort amb els Xous Grans. Ningú es volia perdre les actuacions del CPA Girona i el CPA Olot, dos conjunts que es donen un bany de masses allà on van. Com en el primer esdeveniment de la temporada, el territorial de Fontajau, on el club garrotxí va ser millor que els de la capital gironina. Ahir, a la ciutat del Vallès Occidental el resultat final va ser calcat. Amb l’«Escalant», l’equip garrotxí va voler defensar el títol autonòmic amb una actuació transgressora, però simple pel que fa a l’atrezzo. Amb la simplicitat de la seva actuació, va crear màgia i va realitzar un espectacle amb molta velocitat i amb línies molt definides. Això va fer que l’opinió dels jutges fregués l’excel·lència amb el 95.1.

Sense arribar a la norantena, però a punt de fer-ho, el CPA Girona i el «Sinapsis» van aconseguir el segon esglaó, gràcies a una coreografia on es plasmava les etapes de la vida i com aquestes van i venen sense adonar-nos-en. Amb canvis d’estructures a gran velocitat i amb molt risc, les gironines van ser puntuades amb un 88.1. El podi el va completar El Masnou amb el disc «Alma», amb el que van obtenir la primera posició al territorial de Barcelona. Sense abandonar en cap moment l’essència del club, el conjunt barceloní van signar un final espectacular per assolir una puntuació de 68.3. Pel que fa a l’altre equip gironí que va participar en aquesta categoria, el Grup Patinatge Celrà, va acabar en cinquena posició (68.3). Amb el disc «infiltrats» es va poder veure una actuació dinàmica, ràpida amb una gran tècnica de grup molt visual.

L’altra categoria amb representació gironina va ser la de Grups Júnior en què el CPA Olot es va endur, també, la primera posició. Amb el «decisió final» van assolir una puntuació de 77.2 per davant del Club Patinatge l’Aldea amb el «Monster Road» i els 76.2 punts; i el Patinatge Artístic Maçanet que va ser qui va aconseguir completar el podi amb el disc «Human Lab».