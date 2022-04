El Figueres va trencar ahir la ratxa de dues victòries consecutives i va endur-se una contundent derrota (3-1) contra el Guineueta, el cuer de la categoria. Un resultat que manté als blanc-i-blaus a la zona de perill i els complica les opcions d’aconseguir la permanència.

Els figuerencs van començar el partit a mig gas i abans d’arribar a la mitja hora de joc van encaixar fins a 3 gols dels locals, de la mà d’Abde, Óscar i Damián. A la recta final del partit, quan quedaven cinc minuts per donar per tancat el temps reglamentari, el juvenil Khalid Noureddine va aconseguir anotar l’únic gol visitant del partit, però sense temps per enfilar encara més el marcador.

Amb aquest escenari, el Figueres rebrà la setmana vinent al Granollers, rival directe, a un punt per sota dels de Moisés Hurtado.