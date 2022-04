les imatges de la victòria del barça contra el sevilla. El golarro de Pedri va desequilibrar un partit anivellat. 1 Dembélé i Dani Alves feliciten Pedri pel seu gran gol que obria el marcador ahir contra el Sevilla F

2 Pedri xuta a porteria, deprés de retallar dos defenses del Sevilla, per aconseguir el que va donar la victòria al Barça. F

Una genialitat de Pedri al minut 72 de partit va donar ahir al Barça la victòria (1-0) davant el Sevilla, al qual pispa, a més a més, la segona posició a la classificació de LaLiga Santander.

El Barça va sortir a buscar el partit des de l’inici, imprimint un ritme endimoniat al joc que li va permetre arribar una vegada i una altra als voltants de Bono.No era el millor moment perquè el Sevilla trenqués una ratxa de gairebé 20 anys sense guanyar al Camp Nou. El conjunt sevillà ha anat perdent pistonada a mesura que ha anat avançant la temporada i arribava a la cita amb el Barça de Xavi després d’encadenar tres empats en LaLiga i haver quedat eliminat de la Lliga Europa.

Els andalusos regalaven les bandes mentre tapaven totes les vies d’aigua per l’interior, amb Koundé i Diego Carlos imperials. El conjunt blaugrana ho provava sense punteria, amb una rosca de Ferran Torres que no trobava, per poc, l’escaire esquerra de la porteria, un altre xut llunyà de Pedri que marxava alt, una volea desviada de Jordi Alba i un cop de cap també alt de Frenkie de Jong a centre de Dembélé.

Amb un genial Pedri al comandament de les operacions, va posar setge a la meta defensada per Bono, però li faltava precisió en els últims metres. Tot i així, en la recta final de la primera part, el porter sevillista per fi apareixia per a aturar un tret enverinat de Ferran Torres després de tocar en un defensa i un altre de Aubameyang que parava en dos temps.

El Sevilla, per part seva, desconnectava per moments al Barça i intentava acostar-se a la meta de Ter Stegen quan recuperava la pilota.

Així i tot, els visitants van marxar al descans sense haver disparat ni una sola vegada a porta. Ho va fer Lamela a l’inici de la represa, després d’una internada per l’esquerra de Ocampos, però Ter Stegen atrapava la pilota.

Continuava sent el Barça qui dominava el partit, amb Pedri agradant-se entre línies i enduguent-se els aplaudiments del Camp Nou cada vegada que s’inventava una jugada que gairebé sempre acaba sense rematador.

Passada l’hora de joc arribarien les més clares per al conjunt blaugrana. Bono treia un tret a boca de canó de Ferran Torres després d’una passada al primer toc de Dembélé, un cop de cap d’Araujo i un tret de Piqué. El mateix Piqué rematava al travesser. El Barça estava bolcat per la victòria i el Sevilla va començar a tenir més espais per a buscar Ter Stegen, que havia d’intervenir en un xut de Martial i veia com un llançament de falta de Rakitic fregava l’esquadra dreta de la seva porteria.

Però llavors apareixia de nou Pedri, per recollir una pilota des de la frontal i tornar a parar el temps, com a Istanbul. Dues fintes, dos petits retalls amb el seu cos amb els quals n’hi havia prou per a fer que dos defenses caiguessin a terra al seu pas abans de canviar-se la pilota de cama i creuar-la amb una fuetada seca al pal llarg sense que Bono pogués fer-hi res.

El golàs de Pedri, a divuit minuts per al final, deslligava la bogeria a la graderia i també entre els seus companys, que corrien com a bojos a abraçar al jove talent canari. Amb el Camp Nou lliurat al seu nou ídol, el Barça va tenir el segon en l’enèsima connexió entre Dembéle i Ferran que tornava a avortar un sensacional Bono. El Sevilla ho va intentar fins al afinal sense èxit.