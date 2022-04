El filial blanc-i-vermell va ser ahir l’equip gironí de Tercera RFEF que va sortir més ben parat de la jornada. Amb un gol als darrers minuts de Pau Víctor, els d’Axel Vizuete es van emportar de Can Peixauet una victòria per la mínima (0-1) que els permet seguir mirant cap amunt.

Els primers deu minuts de joc van ser de domini gironí. La FE Grama es mostrava ferma en defensa, intentant sortir amb velocitat des del darrere i amb un paper contínuament protagonista de Guiseris, el porter local, que evitava que cap ocasió gironina es traduís en gol. També actuava Jona a l’altra banda, mantenint el marcador sense gols durant tota la primera meitat. Després del descans, el domini ofensiu va ser per la Grama i els gironins van tancar-se al darrere per evitar encaixar cap gol. Als últims minuts, després d’una falta que reclamava la Grama sobre Rubi, no indicada, els gironins van aprofitar el contraatac, amb una transició ràpida de Pau Víctor que acabaria en gol, el primer i últim del partit.

Els blanc-i-vermells es retroben amb la victòria. Això si, en 4a posició, a 5 punts del Manresa, el líder que ve aquest dimecres a Montilivi.