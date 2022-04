Sense fer el partit més brillant de tots, l’Spar Girona va resoldre el primer dels nou duels d’aquest exigent mes d’abril davant Movistar Estudiantes (51-42). No va ser una victòria tan còmoda ni tan espectacular com la de fa 10 dies en els quarts de final de la Copa de la Reina (89-41). De fet, l’equip va haver de suar de valent i no va poder sentenciar fins als últims minuts gràcies a les genialitats de jugadores com Kennedy Burke i, sobretot, Julia Reinsegerova, que ahir es va enfiliar fins als 24 punts i va donar vida a l’equip quan més ho necessitava. Clar que el dia de la Copa, Alfred Julbe va poder comptar amb les dotze jugadores de la plantilla. En canvi, ahir només en va tenir vuit a la seva disposició. Se sabia des de la setmana passada que Frida Eldebrink no arribaria. La sueca no tornarà a jugar més durant la lliga regular i arribarà justa pel play-off. Rebeka Gardner i Michaela Onyenwere eren dubte i, finalment, no van jugar. De fet, el club havia comunicat durant el matí que una jugadora havia agafat la Covid-19, i aquesta és Onyenewre, que no era al pavelló a diferència de les altres que no podien jugar. I en aquestes tres baixes es va afegir a última hora la de Binta Drammeh, que pateix una sobrecàrrega al tendó d’Aquil·les.

En un dels partits més poc atractius dels últims anys a Fontajau, l’Uni va sortir embalat (8-0) i semblava que podria repetir la gran actuació de la Copa contra les madrilenyes. Llavors, però, va aparèixer un desert immens a l’horitzó de les jugadores gironines. Incapaces de tancar bé el rebot, de trobar llançaments fàcils i acabar amb un frustrant 0 d’11 en triples la primera meitat. El parcial inicial de 8-0 s’havia aconseguit amb tres minuts i mig. En els 16 minuts que quedaven per davant durant la primera meitat, l’equip només va ser capaç d’anotar onze punts. I a tot això ho va aprofitar el conjunt madrileny, que també tenia baixes, i que tampoc estava massa encertat, però va arribar al descans dominat de tres punts (19-22), sobretot, gràcies a l’aportació d’Arica Carter (13 punts). Era gairebé impossible fer-ho pitjor del que s’havia fet en la primera meitat, i en la segona, l’equip entrenat per Alfred Julbe va millorar. La defensa va ser bona durant tot el partit, però en atac hi va haver molts alt i baixos. També va aparèixer l’aportació ofensiva de Julia Reisinverova i un parcial d’11-2 feia tornar a l’equip amb el màxim avantatge de 8 punts que havien tingut just començar (32-24). L’Uni havia reaccionat. Tanmateix, no es podia badar perquè l’avantatge no era prou gran com per afrontar el que quedava de partit amb tranquil·litat. No es va fer, i una omnipresent Reisingerova, també autora d’alguns taps per emmarcar, va fer que la diferència de vuit punts es mantingués al final del tercer període (39-31). A l’equip li havia costat Déu i ajuda trobar el camí de la cistella en els primers 20 minuts, però després del descans la cosa va canviar i s’havia de confirmar en l’últim quart. El camí del tercer període, però, no es va continuar. Almenys, en els primers quatre minuts, quan l’equip no va anotar i això va aproximar a l’Estudiantes a només dos punts (39-37). La bona defensa i l’aparició de Reisingerova -amb un 2+1-, Laia Palau i Kennedy Burke, tornaven a posar terra pel mig (48-37) i encarrilar una victòria molt i molt patida en un partit molt poc brillant de l’Uni.