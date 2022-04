No ha existit millor Manchester City de Guardiola que el que afronta aquest dimarts els quarts de final de la Champions League. Els sky blue són més favorits que mai, exuberants en la seva plantilla que té absolutament automatitzada la idea de l’entrenador. Els seus futbolistes arriben amarats, d’èxits i fracassos, per al seu últim obstacle: l’Atlètic de Simeone.

En tal punt de maduresa està el projecte de Guardiola a Manchester que el català es va atrevir a fer broma en la prèvia sobre un dels grans estigmes que ha planat sobre les seves derrotes europees. Pep ha sigut acusat de perdre eliminatòries per «sobrepensar», per donar-li massa voltes al seu plantejament. Per ser «massa intel·ligent», segons va definir Rory Smith del New York Times.

«Demà, un altre capítol. Sempre penso molt les coses, ho sé. Aquesta és la raó per la qual tinc bons registres a la Champions. Seria avorrit si fes sempre el mateix», va engegar Guardiola. «M’encanta donar-li voltes i plantejar tàctiques estúpides. Aquesta nit esperaré que em vingui la inspiració, a veure si faig alguna tàctica increïble. Potser juguem amb 12 homes».

L’últim precedent entre tècnics ha marcat la prèvia: un Bayern Munic - Atlètic que va acabar amb els bavaresos fets fora a semifinals malgrat xutar 33 vegades contra Oblak en el partit de tornada. Els matalassers amb 7 en van tenir prou per passar, plantejant un xoc d’estils i relats del qual Guardiola no només ha volgut fugir, sinó que ha desmuntat mites amb el Cholo.

«Crec que hi ha una idea equivocada sobre l’Atlètic. Són més ofensius del que molta gent creu. Potser no volen prendre certs riscos en la sortida de pilota, però l’Atlètic no es tanca. Potser estic equivocat i vosaltres els coneixeu millor. En el millor dels casos, si aconsegueixes sortir bé, els pots tancar, però ells si poden et piquen».

El plaer de la pressió

No va ser per intents en la roda de premsa que el de Santpedor entrés en valorar el xoc d’estils. Els va tombar tots: «No parlaré ni un segon sobre aquests debats estúpids sobre l’estil. Tothom mira de guanyar a la seva manera. Si es guanya d’una manera, se li donarà la raó, i el mateix viceversa».

Pot ser que sigui la manera d’esquivar totes les bales d’un Atlètic a qui mai l’ha irritat el paper de víctima. A Manchester va quedar clar que no l’hi volen donar. Segurament perquè des del moment en què es van oblidar d’etiquetes i pressions, el City de Guardiola va trencar tots els seus complexos a Europa. «¿Pressió? Sí, però ens encanta. És un plaer ser aquí, significa que ho estem fent bastant bé». Avui, següent assalt.