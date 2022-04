Aliena al desmarcatge d’Aragó de l’acord tècnic que van pactar els executius aragonès, català i espanyol junt amb el COE, la Generalitat segueix endavant amb la candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030. Pere Aragonès ha firmat el decret per consultar el territori. El 24 de juliol, el dia abans del 30è aniversari dels Jocs de Barcelona, es faran dues consultes: una a l’Alt Pirineu i Aran, on s’haurien de fer la proves, i una altra al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. El Govern descarta renegociar les seus amb Aragó i parlar, de moment, d’una candidatura en solitari.

«¿El Govern ha de presentar una candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics 2030?» seria la primera pregunta, mentre que en la segona es plantejarà si les altres comarques s’han d’involucrar en la candidatura dels Jocs. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assenyalat que el resultat serà «políticament vinculant».

Només estarà permès el vot presencial, descartat el telemàtic i postal. En la primera hi podran votar 55.000 persones, i en la segona, 63.000. En el cas que guanyés el ‘no’ en el vot conjunt de l’Alt Pirineu i Aran es tombaria la proposta, i en el cas que alguna de les altres comarques s’hi oposés, simplement en quedaria fora. El cost de la votació serà d’1,1 milions d’euros.

A l’espera de Lambán

El COE, que ja va comunicar fa una setmana per carta als presidents espanyol, català i aragonès «la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica», va mantenir la reunió de divendres per ratificar-la malgrat la plantada anunciada de Javier Lambán. El Secretari d’Estat per a l’Esport, José Manuel Franco, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el president del Comitè Olímpic Español, Alejandro Blanco, van validar el pactat.

«Esperem i confiem que el Govern d’Aragó se sumi a aquesta proposta», assenyalava el comunicat de premsa, acompanyat per una foto eloqüent: els tres representants governamentals asseguts en una taula al costat de la cadira buida, amb els documents per firmar, reservada per a Aragó. Lambán, que ja havia plantat Pere Aragonès al gener, va anunciar que el seu govern tampoc assistiria a aquesta trobada, argüint que estaven en desacord amb el que havien pactat inicialment.

La Generalitat no renegociarà l’acord tècnic

«Estava completament debatut i acordat. Ha sigut una sorpresa que el president Lambán es desmarqués després de sis reunions. Això ho ha d’explicar ell, jo com a responsable del COE el que he de fer és liderar», va comentar divendres Alejandro Blanco a aquest diari. «Si rebem una proposta d’Aragó ja s’estudiarà». «L’acord està tancat, en cap cas ens obrim a negociar», ha deixat clar aquest dilluns Vilagrà. La consellera tampoc ha volgut obrir la porta a una candidatura catalana en solitari en cas que Aragó baixi del barco olímpic: «No és el moment d’obrir altres possibilitats».