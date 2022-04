La Reial Societat defensa la seva sisena plaça i mira de reüll al Betis, que la precedeix un lloc per dalt, en el partit d’aquesta nit davant l’Espanyol (21 h), que els donostiarres preparen sense el sancionat Adnan Januzaj ni Mikel Oyarzabal, lesionat de gravetat. La Reial porta treballant dues setmanes sense el seu capità, al qual no s’espera que torni fins a finals del 2022 com a molt aviat. L’aposta d’Imanol Alguacil per suplir-lo va sortir bé al camp del Sevilla i ara haurà de ratificar que pot brillar sense Oyarzabal també davant la seva afició.

L’Espanyol afronta el partit amb l’objectiu d’apropar-se a la permanència matemàtica a LaLiga Santander, la primera gran meta del curs per al conjunt blanc-i-blau, que no renuncia a res una vegada compleixi aquest primer repte. El vestidor arriba al duel amb una gran ratxa de resultats després de guanyar el Getafe (2-0), empatar contra el Llevant (1-1) i aconseguir una altra victòria contra el Mallorca (1-0) abans de l'aturada de lliga pels compromisos internacionals. És la seva millor dinàmica del 2022.