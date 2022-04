Diego Quintero i Manix Mandiola s’estrenaven a la banqueta de l’Hospitalet i l’Olot, respectivament. Al final, cap dels dos va poder fer-ho amb victòria.

L’Olot va ser l’equip que va començar amb les idees més clares. Els garrotxins van trobar la profunditat amb els seus laterals, especialment Callís, que va oferir un duel de velocitat i intensitat amb Bandeh. Al minut 10, Ot Serrano va treure la vareta per inventar-se una jugada sensacional que va culminar entrant a l’àrea i amb un tir que va sorprendre Nil. Cinc minuts més tard, el jove porter va salvar el segon gol garrotxí amb una gran aturada a un xut d’Arranz a boca de canó. L’Hospitalet fins llavors no havia donat sensació de perill, tot i tenir més possessió. I un penal a favor aturat per Batalla amb el peu.

La segona part va començar amb l’Hospitalet fent un pas endavant i pressionant a la porteria de Batalla. Els locals van trobar la recompensa ben aviat, al 49 amb un córner que Parera va pentinar al primer pal per Ripoll que va rematar a plaer al segon. El domini local es va estendre fins a l’equador del segon temps, quan el partit es va començar a trencar. Xumetra ho va provar diverses vegades des de la frontal de l’àrea, també Kilian que en els últims partits ha tornat a demostrar detalls de la seva millor versió i també Arranz, que fins i tot va veure com l’àrbitre li anul·lava un gol per fora de joc. Per la seva banda, l’Hospitalet va tenir la més clara del partit amb un u contra u que Ripoll no va poder marcar per culpa d’una gran intervenció de Batalla.