«És el millor patrocini a la història de la samarreta del Barça, és una aliança que ens vincula a la cultura i la música. Veig moltes similituds amb el que hi va haver amb Unicef en la meva primera etapa perquè ens feia global i ens projectava al món. I Spotify ha comprès el que és el Barça, que ens ha dirigit a nous patrocinadors globals». Així es va dirigir Joan Laporta a l’assemblea de compromissaris del Barça abans de la votació en la qual per via telemàtica, alguna cosa que no havia succeït mai a la història del club, es va aprovar amb 625 vots a favor, 49 en contra i 27 vots en blanc aquest pacte amb Spotify, la multinacional sueca de streaming més important del món.

L’acord és per quatre temporades a les samarretes del primer equip masculí i femení. I per tres anys a les samarretes d’entrenament. L’estadi canviarà de nom en menys de tres mesos. A partir de l’1 de juliol abandona la denominació que tenia des de l’any 1957 quan es va inaugurar i es dirà Spotify Camp Nou fins al 2034, com a mínim. «Ho hem aconseguit, Daniel. Ho hem aconseguit», li va dir Laporta en anglès a Daniel Ek, l’emprenedor suec que va fundar Spotify, feliç per tot el que suposa l’acord.

De 32 compromissaris a 906

I això que va començar malament la primera assemblea telemàtica en la qual els compromissaris havien de validar l’acord de patrocini amb Spotify. Tan malament que es va haver d’endarrerir el seu inici perquè a la primera convocatòria fixada per a les 10 del matí només hi havia registrats 32 compromissaris dels 4.478 sòcies i sòcies que estaven citats segons contemplen els estatuts del club.

Després, a la segona i última convocatòria, fixada a les 11, amb mitja hora de retard, s’havien acreditat 495 compromissaris. I a les 11.26 eren ja 730. Acabada la votació (13.28 h) eren 906. «No us puc dir les xifres exactes perquè tenim una clàusula de confidencialitat. I m’hauria agradat dir-la. Però són xifres econòmiques molt bones, us demanem la confiança», va pregar el dirigent blaugrana en moltes ocasions sol·licitant l’aval de les sòcies i socis.

Comissions per l’acord

Va haver Laporta de respondre diverses preguntes de compromissaris, sempre per via telemàtica, per la falta de transparència en no revelar-se les xifres. «La situació econòmica que heretem s’arregla amb acords com aquest que ens permet reflotar el club. Ens trobem un llegat molt, molt delicat», va afirmar el president. «Ho entenc, però he explicat el màxim que he pogut. No és la xifra exacta sinó que li he orientat i és la plataforma musical més important del món. No és un acte de fe», va assegurar. Laporta va reiterar que aquestes clàusules «són molt comunes» a més de comprendre que Spotify no vulgui revelar el que ha abonat en aquest acord, que li podria suposar 275 milions d’euros al club blaugrana fins al 2026. «Ho hem intentat amb Spotify per ser més clars amb les xifres. Ja ho van ser en la durada. I li ho agraeixo. Xifres? La seva política comercial no ho permetia».