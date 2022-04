L’exseleccionaodor espanyol de bàsquet, extècnic d’Unicaja, Reial Madrid o Menorca entre d’altres, Javier Imbroda, va morir ahir a l’edat de 61, segons va anunciar la Junta d’Andalusia, on era conseller d’educació i esports . Des del 2016, Imbroda lluitava contra un càncer de pròstata.

Abans d’entrar en política el 2016, havia aconseguit un bon grapat d’èxits en l’àmbit esportiu. Nascut a Melilla, va ser jugador tant de bàsquet, com de futbol, on va disputar partits a 3a Divisió. Tot i això, va ser a les banquetes com entrenador de bàsquet on es va fer un nom.

El seu primer gran èxit va ser l’ascens del Club Mayoral Maristes la temporada 1987-88 a la lliga ACB. Posteriorment, va ser subcampió amb l’Unicaja de Màlaga de l’ACB. Més endavant, va fitxar amb el Caja San Fernando de Sevilla, que tot i no assolir cap títol, va ser subcampió de la Copa del Rei el 1999 i subcampió de l’ACB el curs 1998-1999.

Durant aquestes dues etapes va compaginar la feina com a tècnic amb la d’ajudant de Lolo Sainz a la selecció espanyola de bàsquet. Durant aquest període, va obtenir un bronze en l’Europeu de França 1999 com a millor resultat.

L’any següent agafaria el relleu a Lolo Sainz al capdavant del combinat nacional. Durant aquesta etapa, va dur a terme un relleu generacional. Entre altres jugadors, va fer debutar a Pau Gasol i Felipe Reyes. Tant un com l’altre van tenir a les xarxes socials un record per l’exentrenador. El pivot de Sant Boi va dir: «Avui és un dia molt trist. Ens deixa un gran, un referent del nostre bàsquet. L’entrenador que em va donar la inesborrable oportunitat de debutar amb la selecció absoluta. El meu profund condol als familiars i éssers estimats. Descansa en pau, estimat Javier». Com a màxim responsable nacional va assolir el bronze en l’Europeu de Turquia i cinquè en el Mundial d’Indianapolis 2002, després de vèncer als EUA.

Actualment, era el conseller d’esports i educació de la Junta d’Andalusia.