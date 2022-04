El Peralada es va haver de conformar amb un empat sense gols ahir contra el Castelldefels (0-0) en un partit amb poques ocasions i amb un incident que va obligar a aturar el partit durant 20 minuts.

La primera meitat no va ser massa vistosa per cap dels dos equips, amb poques accions de perill clares. De fet, el més destacat va ser un incident que va partir el visitant Alejandro Blasco en una acció defensiva, donant-se un fort cop al cap que li va provocar pèrdua de consciència i de memòria, i va ser traslladat d’urgència a l’Hospital de Figueres.

Després de l’aturada de 20 minuts, que va condicionar la primera meitat, a la represa el partit va revolucionar-se, especialment pels grocs, que van ser els protagonistes de la majoria d’ocasions, amb actuacions determinants d’Aroca, que no va deixar obrir el marcador visitant. El Peralada també va tenir les seves, com per exemple un intent d’Adrià Casanova per la part dreta de l’àrea aprofitant una errada defensiva dels visitants que evitava el porter o una altra acció gairebé seguida en la qual Lluís Micaló rematava, forçat, una centrada de Guillem al segon pal. Així i tot, el partit al Municipal va tancar sense gols i amb un 0-0 final al marcador.

Els verd-i-blancs es queden així sisens, a cinc punts del Sant Andreu, que marca l’accés a les posicions de play-off.