Hi ha trens que només passen una vegada. En l’esport tot pot passar, però ahir a Zamora el Sarrià va desaprofitar una oportunitat d’or per posar-se a només dos punts de la permanència. Ho va tenir a tocar després d’una primera part brillant on va arribar a guanyar per set gols (7-14) i van dominar en el marcador fins al tram final, quan una embranzida dels locals va deixar amb la mel als llavis i els de Josep Espar s’havien de conformar amb un empat (31-31) després de fer un gran partit, sobretot en els primers 30 minuts. La victòria hagués deixat al conjunt gironí a només dos punts de la salvació, que precisament marca el conjunt castellà, però aquest empat fa que continuï a quatre punts.

Sens dubte, una oportunitat perduda per a un Sarrià que arribava a terres castellanes amb moltes baixes importants, però que en tot moment va portar la iniciativa en el marcador. Va ser brillant, sobretot, la primera meitat (12-17), amb una defensa molt intensa i un gran Toro sota pals. Però el porter no ho va poder fer tot quan la defensa sarrianenca es va desajustar en el tram final i va acabar amb el Zamora empatant el duel després d’un parcial de 4-1 en els últims set minuts.