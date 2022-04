L’Espanyol va perdre un punt en el temps de descompte per culpa d’un dubtós penal transformat per Isak, en un Reale Arena on els locals no perden des del desembre. Els homes de Vicente Moreno van trobar molt a faltar el lesionat De Tomás i pràcticament no van generar ocasions, arribant les úniques opcions de fer gol a pilota aturada. Després d’una primera part igualada, a la represa els locals van imposar un ritme superior i després d’un gol de Sorloth anul·lat pel VAR van aconseguir els tres punts al final.