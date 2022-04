L'Spar Girona rep demà a Fontajau, a partir d'un quart de nou del vespre, el Cadí-La Seu en un partit que va ser ajornat poques setmanes enrere. L'equip d'Alfred Julbe ve de guanyar el Campus Promete i l'Estudiantes de manera consecutiva, però necessita encara més victòries per tancar la lliga regular en una posició favorable per encarar el play-off pel títol. Per afrontar aquesta cita, però, continuaran de baixa dues jugadores amb tota seguretat: Frida Eldebrink pateix un tramatisme al peu esquerra des de la Copa i encara en té per dues o tres setmanes. De la seva banda, Michaela Onyenwere, afectada per covid, no està del tot recuperada.

Això sí, potser no tot són males notícies i Julbe pot recuperar alguna peça, el que seria molt benvingut pel cos tècnic, que podria ampliar la seva rotació. Rebekah Gardner arrossega molèsties per culpa d'un traumatisme al seu genoll dret, mentre que Binta Drammeh era baixa per culpa d'una sobrecàrrega al tendó d'Aquil·les. Ara bé, Laura Antoja ha explicat avui que totes dues presenten "una molt bona evolució" pel que ni de bon tros estan descartades. "Haurem d'esperar fins l'últim moment per fer el pas d'incorporar-les i que juguen o deixar-les descansar un partit més". Ha admès també que les baixes són un "hàndicap" a l'hora d'afrontar els partits i també en el treball diari, on veritablement "es posa la intensitat". A això li ha afegit igualment la "ressaca emocional" de les recents decepcions a Europa i a la Copa de la Reina. Un dia més, això sí, ha animat a passar pàgina: "Això ja és passat, oblidem-ho. Hi ha una Lliga i ara estem guanyant els partits, que és el més important". Del matx, també ha parlat clar. "És un derbi i ens tenim moltes ganes, unes a les altres. Serà un duel intens i l'anem a gaudir. Cadí té un equip molt mòbil, en posicions interiors i també exteriors. Són molt valentes i això provoca que has d'estar preparada en qualsevol moment". Fins i tot ha valorat el retorn de la banyolina Júlia Soler, cedida per l'Uni al Cadí, a Fontajau: "És una situació molt maca de viure i segur que la gent tindrà ganes de veure-la".